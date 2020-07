Viola le leggi anti-graffiti, via l’ultima opera di Bansky dalla metro di Londra

Londra - La Transport for London: "Offriremo all'artista un luogo più adatto"

Londra – Viola le norme anti-graffiti, via l’ultima opera di Banksy dalla metropolitana di Londra.

Lo street artist anonimo più famoso al mondo era tornato in azione martedì scorso quando, completamente mascherato e travestito da addetto alle pulizie, era salito su una carrozza della tube ordinando ai passeggeri di allontanarsi per potersi mettere al lavoro. Poi, via spray igienizzanti, guanti e scopettoni, al loro posto lo stencil dei ratti.

Ad immortalare la prodezza un video pubblicato sulla sua pagina di Instagram. L’opera, intitolata “If you don’t mask, you don’t get”, che significa “Se non ti metti la mascherina allora non hai capito” presentava una serie di roditori neri in pose ispirate alla pandemia Covid-19: alcuni indossavano mascherine facciali, altri le usavano come paracadute, alcuni starnutivano e altri si spruzzavano gel antibatterico.

Ora le pareti delle carrozze sono tornate ad essere bianche: i graffiti sono stati rimossi perché in violazione della “rigorosa politica anti-graffiti di TfL”, come ha spiegato un portavoce dell’agenzia dei trasporti. Nella stessa dichiarazione, la Transport for London ha tuttavia precisato di apprezzare “la volontà di incoraggiare le persone a indossare le mascherine” e che sarebbe disponibile a “offrire a Banksy la possibilità di fare una nuova versione dell’opera per i nostri clienti in un luogo adatto”.

