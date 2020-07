Violenta bimba in carrozzina, condannato a otto anni ex fisioterapista del Bambin Gesù

Il giornale di mezzanotte - Tribunale - Imputato un 36enne di Tarquinia - Alla vittima è stata riconosciuta una provvisionale di 75mila euro

di Silvana Cortignani

Tarquinia – Otto anni per violenza sessuale aggravata su minore e 75mila euro di provvisionale alla vittima.

E’ stato condannato a otto anni di reclusione in primo grado l’ex fisioterapista del Bambin Gesù in carcere dal 21 settembre scorso, quando fu arrestato dalla polizia con l’accusa di pedofilia per avere abusato sessualmente di una minore disabile affidata alle sue cure. Una bambina all’epoca di 8 anni, in carrozzina, i cui genitori si sono costituiti parte civile per la figlia minore al processo. Alla vittima, assistita dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, è stata riconosciuta una provvisionale di 75mila euro.

Il pubblico ministero Eliana Dolce ha chiesto una condanna a sette anni.Il gip Francesco Rigato, che lo ha giudicato col rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena, gli ha inflitto un anno in più rispetto alla richiesta dell’accusa.

Il rito alternativo, su richiesta della difesa, era condizionato alla perizia psichiatrica sull’imputato, visitato da tre professionisti, uno per ognuna delle parti. Ebbene, secondo i consulenti l’uomo, D.C. 36enne di Tarquinia, era ed è sano di mente, capace di intendere e di volere.

Era accusato di violenza sessuale su minore aggravata dall’età inferiore ai dieci anni della parte offesa e rischiava una condanna da un minimo di 12 a u massimo di 24 anni, ridotta a otto anni per via del rito e del riconoscimento delle attenuanti, come chiesto dai difensori Lorenzo Lepri e Claudia Trippanera.

Il tribunale ha nominato la psichiatra Alessandra Provenzano. La difesa il professionista viterbese Antonio Maria Lanzetti, che è anche presidente dell’ordine dei medici. L’avvocato di parte civile Marco Valerio Mazzatosta, che assiste la minore e i genitori, ha invece nominato la psicologa e psicoterapeuta Martina Pontani.

Da nove mesi recluso nel carcere di Mammagialla, dove resta dopo la sentenza, il presunto pedofilo è stato immediatamente sospeso dall’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, di cui era dipendente presso la sede distaccata di Santa Marinella. Gli abusi sarebbero iniziati i primi di settembre, nell’ambito dell’attività privata di riabilitazione svolta al domicilio della presunta vittima. Un’attività peraltro vietata dai regolamenti interni del Bambin Gesù.

Nel giro di pochi giorni le indagini della polizia coordinate dalla procura della repubblica di Viterbo sono sfociate nella misura di custodia cautelare subito concessa dal tribunale alla luce dei gravissimi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Silvana Cortignani

8 luglio, 2020