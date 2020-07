Il violino di Luca Ciarla apre “Suoni farnesiani”

Caprarola - Dal 18 luglio al 26 settembre la rassegna musicale a Palazzo Farnese

Condividi la notizia:











Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Torna la musica nel Palazzo Farnese di Caprarola e, dopo mesi di inattività forzata, riprendono “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”, grazie alla collaborazione sviluppata con la Direzione Regionale Musei Lazio diretta da Edith Gabrielli e al progetto voluto dalla direttrice del Palazzo Farnese, Marina Cogotti, con ideazione e direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola.

“Suoni Farnesiani”, la rassegna musicale pensata per le affascinanti sale del gioiello architettonico della cittadina cimina, con il pieno appoggio del sindaco Eugenio Stelliferi, realizza anche un ideale gemellaggio artistico tra due delle più prestigiose dimore storiche del territorio regionale: il Palazzo Chigi di Ariccia, sede istituzionale della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”, e, appunto, il Palazzo Farnese di Caprarola. Un ciclo di appuntamenti concertistici che da luglio a settembre non mancherà di richiamare l’attenzione, proponendo incontri con la creatività artistica dei linguaggi musicali dall’epoca barocca ad oggi.

La rassegna sarà inaugurata sabato 18 luglio alle ore 18.30, con l’esemplare sintesi di suoni tradizionali e contemporanei di “Bach into Myself”, il concerto di apertura del ciclo che vedrà impegnato il violinista Luca Ciarla in un omaggio-rivisitazione della musica di Johann Sebastian Bach. Con un arco barocco, un utilizzo creativo e genuino dell’elettronica e vari strumenti giocattolo, Luca Ciarla darà vita a straordinarie improvvisazioni partendo dalle composizioni di Bach, ma anche di altri autori a lui legati come Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla.

Un appuntamento da non mancare con la bellezza della musica e dell’ambiente che la ospita: sarà infatti possibile abbinare all’ascolto della musica la visita al Palazzo Farnese, nel rispetto delle misure anti-Covid-19 (uso della mascherina e distanziamento) e con obbligo di prenotazione per il concerto. Per chi è interessato, sarà infatti possibile partecipare, prima del concerto, a visite accompagnate, con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotazioni e informazioni: 333.1375561 – 0761.646052 – palazzofarnese@beniculturali.it

Programma Suoni Farnesiani – Caprarola

Sabato 18 luglio 2020 – ore 18.30

Luca Ciarla, violino, elettronica, strumenti giocattolo

“Bach into Myself”

Domenica 26 luglio 2020 – ore 18.30

Greenland Trio

Federica Raja, soprano

Enrico Bracco, chitarra-basso

Mario Rajasax, tenore, clarinetto

Musiche di Weill, Strauss, Debussy, Stravinskij, Rossini, Pino Daniele

Domenica 2 agosto 2020 – ore 18.30

Samuele Telari, fisarmonica bayan

Musiche di Vivaldi, Grueg, Gudajdulina, Schnittke, Paganini

Sabato 5 settembre 2020 – ore 18.30

“Avidi Lumi”

Concerto itinerante

Musiche di Giacinto Scelsi, Emiliano Turazzi, Marco De Martino

Sabato 12 settembre 2020 – ore 18.30

“La Sordellina”

Sonate e danze del ‘600 italiano

di Marco Tomassi & Ensemble La Pellegrina

Sabato 26 settembre 2020 – ore 18:30

Grand Trio

Davide Alogna, violino

Simonide Braconi, viola

Giulio Tampalini, chitarra

“Intorno a Beethoven”

Musiche di Kreutzer, Schubert, Carulli, Rossini

Comune di Caprarola

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020