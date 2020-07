Visite guidate a palazzo Brugiotti e alla quadreria della fondazione Carivit

Viterbo - Il 31 luglio e il 7 agosto alle 11 e alle 17

Viterbo – Venerdì 31 luglio e venerdì 7 agosto, prosegue l’iniziativa organizzata dalla fondazione Carivit dedicata alla scoperta di palazzo Brugiotti, sede istituzionale dell’ente, e dei preziosi dipinti custoditi al piano nobile.

Il racconto della storia di una delle famiglie più ambiziose e autorevoli di Viterbo farà da cornice all’osservazione delle prestigiose opere esposte quali la tavola raffigurante il Cristo crocifisso e i santi di Matteo Giovannetti, della metà del 1300, il quadro di finissima fattura, dal titolo “L’angelo Custode” di Giovan Francesco Romanelli, della metà del 1600, e altre interessanti opere d’arte.

Le visite si terranno alle 11 e alle 17 con punto di ritrovo presso il museo della Ceramica della Tuscia, situato al piano terra di palazzo Brugiotti.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando o lasciando un messaggio nella segreteria del numero 0761.223674 o direttamente presso il museo della ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus, è consentito l’accesso per un massimo di 5 persone, è obbligatorio indossare la mascherina e è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani.

29 luglio, 2020