Viterbese, De Falco e Palermo verso l’addio

di Samuele Sansonetti

Viterbo – L’ultima stagione per loro è stata falcidiata dai problemi fisici. L’esperienza, però, non si discute e li trasforma in pezzi pregiati del calciomercato.

Simone Palermo e Andrea De Falco, nonostante lo scarso utilizzo della passata stagione, piacciono molto sia in serie C che in serie D.

Il primo, in particolar modo, ha attirato l’interesse del Taranto, turbato da alcuni guai giudiziari che hanno coinvolto il presidente Massimo Giove ma comunque intenzionato a fare bene in D. Proprio ieri i rossoblù hanno rinnovato il contratto di Leandro Guaita: l’attaccante argentino potrebbe ritrovare come compagno di squadra il numero 10 gialloblù, che nel 2018-2019 ha affrontato da avversario con la maglia del Potenza. Sul secondo hanno richiesto informazioni due formazioni del centro-nord di C.

Per i centrocampisti il discorso è lo stesso: si va verso la rescissione consensuale, magari con una buonuscita, che alleggerirebbe la Viterbese di due contratti onerosi e permetterebbe ai giocatori di proseguire la carriera altrove. In questo senso un passo della società è già stato fatto, con la comunicazione della volontà di rescindere. Ma per una risposta definitiva bisognerà attendere almeno la prima decade di agosto.

Se il doppio addio andrà a buon fine, e sia De Falco che Palermo decideranno di accasarsi altrove, il club del presidente Marco Romano sostituirà i partenti con un regista esperto e un mediano giovane (che potrebbe essere anche under).

28 luglio, 2020