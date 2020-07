Viterbese, con Tounkara – Rossi torna la coppia che ha vinto la coppa Italia primavera nel 2015

Sport - Calcio - Serie C - Il primo era un titolare fisso mentre il secondo, di un anno più giovane, uno dei primi cambi della Lazio di Inzaghi - A cinque anni di distanza stanno per ritrovarsi in gialloblù

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il primo maggio 2015 la Viterbese era in attesa di affrontare il Fondi, due giorni più tardi, per la penultima giornata di serie D. Un match vinto 4-0 ma ininfluente, dal momento che la Lupa Castelli romani aveva già vinto il campionato e la conseguente promozione nell’allora lega Pro.

Per la Lazio primavera era invece uno dei giorni più importanti della storia, con il ritorno della finale di coppa Italia da giocare contro la Roma in un derby che anche tra i giovani è vissuto con una rivalità assoluta.

A spuntarla sono stati proprio i biancocelesti grazie a una doppietta dell’australiano Chris Oikonomidis, che dopo due prestiti senza troppo successo tra Salernitana e Aarhus (Danimarca) ha fatto ritorno in patria dove gioca nel corrispettivo della serie A italiana.

In campo, oltre a Lorenzo Pace (l’anno successivo per sei mesi alla Viterbese), c’era Mamadou Tounkara, tra i protagonisti della cavalcata e oggi numero 9 della squadra allenata da Antonio Calabro. In panchina, tra i primi cambi di Simone Inzaghi insieme a Francesco Manoni (per lui un periodo in prova alla Viterbese in serie C e due stagioni e mezza al Monterosi in D), anche Alessandro Rossi, entrato al 55′ al posto di Simone Palombi.

Una coppia, quella formata da Tounkara e Rossi, che sta per tornare a formarsi cento chilometri a nord dell’Olimpico, precisamente al Rocchi di Viterbo. L’arrivo del calciatore viterbese, figlio del capofacchino Sandro e di proprietà della Lazio fino al 2022, è quasi sicuro e se non ci saranno colpi di scena formerà l’attacco titolare assieme all’ex compagno di squadra della Lazio. Un duo dall’età media molto bassa (23,5 anni) ma senz’ombra di dubbio interessante.

Samuele Sansonetti

27 luglio, 2020