“I viterbesi imparino a conoscere la storia della loro città”

Lettere - Scrive Renato Petroselli: "Non pensiamo solo alla torre dell'Orologio, dobbiamo rileggere tutto il nostro passato"

Condividi la notizia:











Viterbo – Mi chiedo da cittadino viterbese se coloro che vivono nella nostra città ne conoscono la storia e le vicende del passato molto illustre.

La città di antiche origini ha avuto molto sviluppo, nei vari secoli trascorsi, non solo dovuto all’operosità del popolo abitante delle varie epoche, ma anche alla lungimiranza e operosità costruttiva di chi amministrava.

Ad oggi la città, per la sua natura costruttiva e per le solite informazioni date ai turisti, viene raccontata come “città dei Papi”. Nella costruzione urbana sono evidenti molte tracce del periodo medievale e dello sviluppo sul piano sociale ed economico di quello che una volta era un meraviglioso centro, abbellito da piazze con magnifiche fontane eccetera.

All’epoca le varie persone cittadine erano anche dei mecenati, che pensavano alla cultura del bello e dell’arte. Grazie a loro Viterbo si presenta ancora così ai visitatori.

Però ad oggi molte cose sono nell’ombra dell’ignoranza. Sarebbe opportuno, per il bene della collettività cittadina, leggere e ripassare la nobile storia della Viterbo “crocevia dei popoli”, anche per l’importanza del Papato. Non è sempre e soltanto questione di pecunia. Se fosse così, consiglierei di attivarsi con l’uso di intelligenza per avere più cassa da spendere o meglio da investire.

Non bisogna pensare soltanto alla torre dell’Orologio, occorre avere lungimiranza e conoscenza.

Buon lavoro a tutte le persone di buona volontà.

Renato Petroselli

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020