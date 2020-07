“A Viterbo una festa dell’agricoltura”

Politica - Il senatore Umberto Fusco (Lega) all'incontro con il collega Giorgio Maria Bergesio: "Chiameremo esponenti anche a livello nazionale"

Viterbo – (g.f.) – “A Viterbo la festa dell’agricoltura”. La data è da fissare, ma il senatore Umberto Fusco (Lega) ha anticipato l’iniziativa all’incontro con il collega Giorgio Maria Bergesio, proprio per parlare del settore primario.

Nella Tuscia riveste particolare importanza.

“Organizzeremo una festa dell’agricoltura – spiega Fusco – a Roma ho avuto l’ok domenica nel corso della manifestazione, sarà sponsorizzata dai deputati europei”.

Festa ma non solo. “Sarà una giornata dedicata a questo ambito, affronteremo le problematiche sul territorio, chiamando esponenti anche a livello nazionale”. Per la Lega, tra gli invitati non mancherà Gianmarco Centinaio, ex ministro delle Politiche agricole.

Prima di Fusco, Bergesio ha affrontato le difficoltà che attraversa il settore e le proposte a cominciare dall’occupazione.

“Riduciamo gli oneri contributivi – ha detto Bergesio – nella filiera agroalimentare e soprattutto in agricoltura.

Facciamolo per un anno o due, così se un agricoltore ha bisogno di tre persone e mezza magari ne prende quattro. Il governo deve ascoltare le esigenze di questo comparto”.

6 luglio, 2020