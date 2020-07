“Viterbo può fare ancora la differenza nella storia del mondo…”

Lettere - Giulio Della Rocca e il suo inno alla bellezza della città, che contiene tutti i motivi per i quali può attrarre ancora più turisti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Quello che non strozza ingrassa” diceva la nonna. La pandemia non ci ha stroncato, una bella botta l’abbiamo subita ma siete stati bravissimi e non ci sono casi da giorni. Nelle crisi, primo: sopravvivere! Chi ne esce in piedi è sempre più forte.

E nel dopo Covid? Viterbo era sconosciuta ai più fino a pochissimo tempo fa.

Il mondo è cambiato a velocità vertiginosa e fuori dalle mura si sono accorti di noi. La Vetus Urbs è entrata nei circuiti mondiali. Non solo per i giri in moto, George Clooney viene a Viterbo a girare e booking suggerisce la nostra amata insieme a Siena, Ponza ecc.

La Quercia, che mi sembrava irraggiungibile da bambino, è distante solo una bellissima passeggiata dal centro storico, lungo la quale si ha la possibilità di ammirare bellissimi palazzetti stile liberty.

Viterbo è bella, l’aria è sana, si mangia bene per non parlare dei gelati, delle mozzarelle, della porchetta, della pizza bianca, dell’olio Extravergine, ecc.

Passeggiare nel centro significa attraversare un castello a cielo aperto. Quando Roma non lo assicurava più, il papa è corso da noi che avevamo tenuto a bada gli imperatori. Siamo stati centrali nella storia europea sia nel 13esimo che nel 16esimo secolo, ci riproviamo? Certo c’è da lavorare, ma iniziate a crederci. Io ci credo.

Il mondo ci guarda. Il dopo pandemia ci indica come un esempio da seguire, per favore non fate stupidaggini. Come scrissi mesi fa, gli Stati Uniti erano fregati perché a guida Trump, che continua a non gradire leggere, e non avrebbero avuto lo spessore per gestire la crisi. Venerdì 10 luglio ci sono stati 70mila nuovi casi di Covid e continuano a crescere.

Ma noi no. Siamo i discendenti di Leonardo e Galileo, abbiamo portato il bello nel mondo e lo abbiamo spiegato a tutti. Abbiamo un ruolo nella storia ed è ora di accorgercene. Viterbo è rinata senza fare nulla perché è bella, ospitale ed a misura d’uomo.

Miglioriamo quello che possiamo ma, sia chiaro, partiamo da una ottima base. Come scrissi anni fa, ho un sogno: tavoli e sedie un po’ ovunque, turisti che si godono cibo, vista e aria pulita; i bus che depositano i bambini in gita perché un giorno a Viterbo è fantastico.

Turisti, mamme e papà che spingono il passeggino e tanti bambini liberi di andare ovunque nel centro storico medievale più bello al mondo senza paura delle macchine o di dove mettere i piedi.

Booking lo sa, i tour in moto ci spingono, le troupe cinematografiche ci cercano, gli amici da fuori che ci vengono a trovare lo dicono a voce alta, avete motivo di dubitare? Viterbo è meravigliosa.

Giulio Della Rocca

Condividi la notizia:











13 luglio, 2020