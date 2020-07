Vuoi vendere casa? Con Med-Imm aumenti il suo valore e trovi un acquirente

Med-Imm - Viterbo e provincia - Il mercato immobiliare post covid19 ha segno positivo – ne parla la Med Imm, agenzia immobiliare della Tuscia.

Viterbo e Provincia – Sponsorizzato – Devi vendere casa? Allora tieni a mente che “Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” diceva Oscar Wilde, ed è proprio così.

Noi di Med-Imm visitiamo la tua casa, ascoltiamo la sua storia e poi con l’Home Staging la prepariamo e la “confezioniamo” per piacere al maggior numero di persone.

In queste foto ti mostriamo il “prima” e il “dopo”, puoi vedere cosa abbiamo fatto su alcune case che abbiamo venduto. Mettiti nei panni di un acquirente, quale sceglieresti?

Med-Imm è stata la prima agenzia sul territorio a proporre già 5 anni fa l’Home Staging . I risultati sono stati enormi: oltre alla riduzione dei tempi di vendita e alle diminuzione dei ribassi sui prezzi di vendita, abbiamo vinto il PREMIO QUALITA’ 2018 per l’HOME STAGING grazie agli interventi realizzati dall’Arch. Elena Di Sero e siamo stati inseriti nel libro “Staging the world” di Barb Schwarz, l’ideatrice di questa potente leva di marketing arrivata dagli USA a noi.

A questo punto deve essere chiaro prima di tutto a TE che vendi: la casa è il tuo bene primario e come tale va trattato.

Se ritieni che la tua casa meriti di essere raccontata così, lasciaci i tuoi contatti, oppure vienici a trovare: Med-Imm in Via Santa Maria in Gradi, 43 – Viterbo, o contattaci al telefono 0761 586008, ci incontreremo per una valutazione gratuita… l’effetto WOW sarà assicurato.

13 luglio, 2020