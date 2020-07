Wiplanet u12 torna alla vittoria

Sport - Montefiascone - Sconfitti i pari età del san Giacomo Nettuno 9 a 4

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Il girone A del campionato regionale U12, che designerà la squadra ammessa alle finali nazionali, continua a esprimere un ottimo livello tecnico ed agonistico dei ragazzi, con partite tecnicamente apprezzabili ed equilibrate; così è stato anche per l’incontro di sabato scorso, con il risultato in bilico fino a metà incontro, quando i ragazzi del WiPlanet segnavano i punti della tranquillità.

Il lanciatore partente giallo-verde CECCARIGLIA, finalmente, dopo le prestazioni al di sotto delle possibilità delle prime due partite, spadroneggiava sul monte, subendo in tre inning soltanto tre punti.

I lanciatori di rilievo, FORTUNATI, BERTOLLINI e HUNTER confermavano il loro stato di forma, visto nelle prime due giornate. Finalmente si vedeva una difesa attenta e poco fallosa, che non permetteva nulla agli avversari, con splendide giocate difensive. In attacco da segnalare l’ottima prova di BERTOLLINI con un doppio e un triplo, un doppio di MARIANELLO e i fuoricampo interni di FORTUNATI e CECCARIGLIA e la valida di CABRERA GOMEZ.

Il manager FORTUNATI naturalmente soddisfatto della partita ha dichiarato: ”Finalmente ho visto in campo una difesa quasi perfetta, abbiamo sfiorato un doppio gioco difensiva non andato buon fine per un nonnulla, ma per il resto una difesa attenta e sempre ponta. In attacco non siamo stati incisivi come al solito, anche per la bravura del primo lanciatore del San Giacomo, dotato di un’ottima palla veloce che ci ha messo un pò in difficoltà.

Ottima in difesa la prova di NASCIMBEN, che, spostato in terza base, ha dimostrato di sentirsi a suo agio in quel ruolo, rispetto a quello di primabase. Quest’anno è un campionato veramente duro, dove non c’è partita dove possiamo rilassarci, ma dobbiamo lottare sempre fino all’ultimo inning, dato il valore degli avversari che incontriamo.”

La prossima partita Mercoledì’ 30 luglio alle ore 15,00 allo stadio di Montefiascone, contro i Dophins di Anzio, squadra sconfitta nella prima partita per 12 a 11.

La formazione:

FORTUNATI – 4-1-4 (un fuoricampo interno)

HUNTER 6-4-1-

BERTOLLINI 2-3-1- (un doppio e un triplo)

CECCARIGLIA -1 -3-6 (un fuoricampo interno)

NASCIMBEN -5

CABRERA GOMEZ -7 (un singolo)

MARIANELLO – 3-2- (un doppio)

GRASSELLI -8

COLELLA -9

WiPlanet Montefiascone

29 luglio, 2020