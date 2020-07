Zanardi torna in terapia intensiva, il medico: “Condizioni instabili”

Milano - L'ex pilota e campione paralimpico è stato trasferito all'ospedale San Raffaele

Milano – Alex Zanardi torna in terapia intensiva. L’ex pilota e campione paralimpico, vittima di un grave incidente stradale in Toscana lo scorso giugno, è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito a quella che i medici hanno definito “intercorsa instabilità delle condizioni cliniche”.

Zanardi era ricoverato nel dipartimento di Riabilitazione specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’ospedale Valduce. Il direttore sanitario della struttura, Claudio Zanon, ha precisato che “non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso”.

Zanardi, 54 anni a ottobre, si era scontrato frontalmente con un camion mentre era alla guida della sua handbike in val d’Orcia, nei pressi di Pienza, lo scorso 19 giugno. Dopo oltre un mese di ricovero all’ospedale di Siena, era stato trasferito appena 3 giorni fa nella struttura specializzata di Villa Beretta.

