Ztl centro storico, da domani nuovi orari

Viterbo - Lo fa sapere il comune - Stop al traffico dalle 19 alle 6 nei giorni feriali

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ztl centro storico (Cs), i nuovi orari in vigore da domani 16 luglio.

Queste le fasce orarie in cui non sarà consentita la circolazione veicolare:

– Dal lunedì al venerdì: dalle 19 alle 6 del giorno successivo;

– Sabato, domenica e festivi: dalle 10,30 alle 6 del giorno successivo.

In tali fasce orarie la ztl Cs sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto autorizzati).

Si ricorda che i tre varchi di accesso sono collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all’altezza di via Sant’Antonio) e sul ponte di Paradosso. Si ribadisce che la ztl Cs ricomprende l’ambito viario delimitato da via Cavour (esclusa), piazza del Plebiscito (esclusa), via San Lorenzo, via del Ganfione, via Chigi, via e piazza San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via Annio (esclusa), via delle Fabbriche (esclusa), via Valle Cupa, via del Ginnasio e l’adiacente area pedonale del Quartiere San Pellegrino.

A ricordare la data di inizio della vigenza della nuova regolamentazione oraria della ztl centro storico è il sindaco Giovanni Maria Arena.

I nuovi orari della ztl Cs – Centro storico sono riportati nell’apposita ordinanza della polizia locale (numero 218 del 3 luglio 2020), consultabile sul sito istituzionale del comune di Viterbo.

Comune di Viterbo

15 luglio, 2020