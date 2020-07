“Ztl via San Lorenzo, si parte appena predisposti i varchi”

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena rassicura: non cambiano i programmi - Stop alle auto dalle 19 alle 6 e sabato e domenica dalle 10,30 alle 6

Viterbo – Ztl da via San Lorenzo: “Se tutto va bene si parte da questo fine settimana”. Il sindaco Giovanni Arena ci spera.

La settimana è appena iniziata, ma la predisposizione dei varchi potrebbe far slittare la partenza. Per il resto, non sembra cambiato molto rispetto a quanto già annunciato.

“Gli orari sono stati predisposti – spiega Arena – dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 6 del mattino successivo, il sabato e la domenica dalle 10,30 del mattino alle 6 del giorno successivo”.

Manca il materiale, i cartelli da posizionare. Non la volontà di partire.

“Spero già dal fine settimana. In ogni caso quando avremo tutto, appena pronti si parte”.

Lo stop alle auto ha come obiettivo far vivere la città ai viterbesi e non, mentre sul fronte locali, concedere spazi all’esterno a bar e ristoranti, per compensare quelli persi per effetto delle limitazioni distanze da Coronavirus.

“Ho letto la lettera del prefetto Giovanni Bruno – spiega Arena – anche lui mi sembra favorevole a evitare il passaggio delle macchine nei pressi dei locali. Mi ha fatto piacere.

Il principio che nei pressi di tavoli non circoli auto è corretto, per vivere meglio e in sicurezza la città”.

1 luglio, 2020