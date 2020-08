11 aziende per produrre i nuovi banchi anti-Covid

Scuola - Alla gara avevano partecipato in 14 - La consegna è prevista entro il 12 settembre

Roma – Saranno undici aziende italiane e straniere a produrre i nuovi banchi anti-Covid per le scuole dello stivale. Banchi tradizionali singoli e di ultima generazione, la cui consegna è prevista entro il 12 settembre.

Alla gara, indetta dal commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, avevano partecipato 14 imprese: 11 le vincitrici, che produrranno così come da accordi 2,5 milioni banchi in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

I nuovi banchi saranno consegnati a partire dai primi giorni di settembre e fino al mese di ottobre la loro distribuzione nei diversi istituti avverrà secondo una programmazione nazionale e una tempistica che terrà conto delle effettive priorità scolastiche e sanitarie dei vari territori, garantendo in tal modo il normale avvio dell’anno scolastico.

13 agosto, 2020