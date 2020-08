12 milioni per i concerti annullati a causa del Covid

Roma - Firmato il decreto dal ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini

Roma – ”12 milioni di euro per i concerti annullati” a causa della pandemia da coronavirus. Queste le risorse assegnate dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, tramite il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali introdotto con il decreto rilancio.

”Con questo intervento – dichiara il ministro Franceschini – il governo interviene per ristorare parzialmente le perdite subite in questi mesi difficili dagli organizzatori di concerti, che ancora adesso stanno conoscendo un momento particolarmente critico”.

Possono presentare domanda di contributo gli organizzatori di concerti di musica che abbiano dovuto annullare o rinviare almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno mille persone se all’aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

Per presentare domanda è necessario avere sede legale in Italia, avere organizzato almeno dieci eventi tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 essendo titolari di altrettanti modelli C1 Siae, essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa, assenza di procedure fallimentari; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e non essere beneficiari del contributo ordinario a valere sul fondo unico dello spettacolo nel triennio 2018-2020.

11 agosto, 2020