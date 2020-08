12enne in coma etilico, scattano i sigilli ad un secondo bar

Verbania - La ragazzina era stata soccorsa lo scorso 24 luglio - Il primo locale chiuso una settimana fa

Condividi la notizia:











Verbania – 12enne finita in coma etilico dopo una serata tra amici, chiuso un secondo bar a Intra, in Verbania.

I sigilli sono stati messi ieri mattina dagli agenti della polizia locale, un sequestro preventivo disposto dal giudice di pace, su richiesta della procura, per evitare nuovi episodi.

Era il 24 luglio scorso quando la giovanissima era stata ritrovata per le vie del paese in gravi condizioni: era stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Grazie alle indagini immediatamente partite, gli agenti hanno ricostruito come la 12enne avesse assunto alcol e con lei anche altri minori. Ragazzi di circa 16 anni. Prima in un bar, già chiuso nei giorni scorsi, poi in questo secondo locale, per cui i sigilli sono scattati solo ore fa.

Il secondo provvedimento è stato emesso sempre in base all’articolo 689: l’accusa è aver somministrato alcolici a minorenni, sotto i 16 anni.

Condividi la notizia:











12 agosto, 2020