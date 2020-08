Roma - La rassicurazione di Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali - Oggi la riunione del Comitato tecnico scientifico per stabilire le misure per il rientro in classe

Roma – Questi sono giorni intensi per il mondo della scuola. Tra meno di un mese c’è la ripartenza delle lezioni e la curva dei contagi di Coronavirus in Italia invita alla prudenza e all’organizzazione. Oggi, nel primo pomeriggio, la prima di una serie di riunioni del Comitato tecnico scientifico per monitorare l’andamento dell’epidemia e stabilire le misure per riaprire le scuole in sicurezza.

E intanto a intervenire in merito è il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Boccia, ospite di Agorà, ha specificato che il 14 settembre le scuole “riapriranno in sicurezza”.

Di fatto qualche chiarimento potrà essere ufficializzato dopo la riunione di oggi pomeriggio. Tra le ipotesi c’è quella che le decisioni in merito vengano prese a ridosso del 14 settembre regione per regione, in base all’indice di contagiosità Rt.

19 agosto, 2020