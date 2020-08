Arzignano - La ragazza stava camminando sul ciglio della strada - L'uomo alla guida è fuggito senza prestare soccorso

Condividi la notizia:











Arzigano – 15enne travolta e uccisa da un’auto.

Tragedia ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La scorsa notte una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da un’auto. Da quanto si apprende il conducente della vettura non si è fermato per prestare soccorso, ma è fuggito.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo della giovane a terra. La 15enne è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza probabilmente stava camminando sul ciglio della strada e la macchina sarebbe sopraggiunta alle sue spalle.

In corso le ricerche per trovare il conducente dell’auto.

Condividi la notizia:











17 agosto, 2020