19enne ritrovata nuda e semi-incosciente in spiaggia, “Mi hanno violentato”

Rimini - La giovane in vacanza in riviera con la famiglia - Il referto medico parla di abuso sessuale presunto

Rimini – E’ stata ritrovata mentre vagava nuda e in stato di semi-incoscienza in spiaggia da una coppia di turisti, “Mi hanno sicuramente violentata”, la denuncia della 19enne.

E’ successo ieri mattina a Rimini, dove la ragazza di Perugia è in vacanza con la famiglia. La notizia è riportata dai quotidiani locali, che spiegano come le indagini siano state affidate ai carabinieri di Cattolica e che la procura di Rimini abbia aperto un fascicolo per violenza sessuale.

La 19enne è stata portata in ospedale a Riccione da dove i medici l’hanno dimessa nel pomeriggio con un referto che parla di abuso sessuale presunto, nessun segno di violenza e un tasso alcolemico nel sangue di 2,45. Nessuna sostanza stupefacente assunta.

In queste ore i carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale in cui la ragazza ieri sera si trovava, per capire se la 19enne si sia allontanata da sola o in compagnia.

8 agosto, 2020