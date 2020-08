Polignano - La tragedia durante una festa di famiglia

Polignano – 20enne muore dopo un tuffo in piscina durante una festa di famiglia.

E’ successo a Polignano nella notte tra il 10 e l’11 agosto: sul corpo del giovane, la procura di Bari ha disposto l’esame autoptico per capire le cause della morte. Se si sia trattato di un malore o sia successo altro. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri, il ragazzo si è tuffato in piscina insieme ad altre persone e non è più riemerso.

Ad assistere alla scena i famigliari del 20enne, compresi i genitori che non hanno potuto fare niente per il figlio. Sono stati i parenti a tirarlo fuori dall’acqua e ad avvertire il 118.

12 agosto, 2020