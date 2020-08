239 nuovi casi oggi e 8 morti

Coronavirus - Ministero della Salute - Nessuna regione a incremento zero - I decessi tutti in Lombardia - Gli attuali positivi segnano una decrescita di 1 caso

Condividi la notizia:











Roma – Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri (295). Secondo i dati diffusi quotidianamente dal ministero della Salute, oggi sono 8 le vittime (ieri erano state 5).

Il totale dei morti, da inizio pandemia a oggi, sale a 35mila 154 deceduti. Il totale dei contagi in Italia sale invece a 248mila 070 persone.

In tutto il paese sono 231 le persone guarite e dimesse dopo aver contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia sono 200mila 460.

L’incremento degli attuali positivi fa registrare una decrescita di 1 caso e il totale degli attuali positivi è quindi di 12mila 456.

Le terapie intensive scendono di una quota e oggi sono 42 (ieri 43). Salgono di 3 unità i ricoverati con sintomi che oggi sono 708.

In isolamento domiciliare ci sono 11mila 706 pazienti e il numero segna un -3 rispetto a quello di ieri.

Nessuna regione ha registrato zero nuovi casi. L’incremento soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).

Le 8 vittime sono tutte in Lombardia, che in tutto ha registrato fino a ora 16mila 815 decessi.

I tamponi effettuati sono stati 43mila 269, ben 17mila meno di ieri.

Va infine segnalato che la regione Emilia Romagna ha comunicato un ricalcolo. In seguito a verifica, è stato infatti eliminato 1 caso (da Modena) per inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 2 agosto

Condividi la notizia:











2 agosto, 2020