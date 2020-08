Venezia - Il governatore Luca Zaia sull'incremento dei contagiati da Coronavirus nella Regione

Venezia – “2548 positivi in più in Veneto dal 18 maggio”. Il governatore del Veneto Luca Zaia sull’incremento dei contagiati da Coronavirus in Veneto.

“Il numero dei positivi è aumentato in Veneto a 21534 – ha detto Zaia -. Il 18 maggio erano 18950. Gli isolati erano 3870, oggi sono 6565. I dimessi sono 3808”.

Il governatore ha detto che in Veneto i ricoverati al 18 maggio erano 541, oggi sono 118, di cui 35 sono positivi.

Zaia ha sottolineato l’importanza di effettuare i tamponi per trovare i positivi.

“I tamponi fatti ad oggi sono 1416948 – ha aggiunto il presidente della Regione -. Se non si fanno i tamponi, non si trovano i positivi. Ad oggi in Veneto abbiamo 1789 positivi su 6565 isolati”.

20 agosto, 2020