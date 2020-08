34enne incinta muore in ospedale con il bambino in grembo

Cosenza - Il pronto soccorso lunedì l'aveva rimandata a casa, mercoledì il ricovero e giovedì il decesso - Indaga la procura

Cosenza – 34enne incinta muore in ospedale assieme al suo bambino, aperta un’inchiesta.

La tragedia è avvenuta giovedì sera a Cosenza nel reparto di ginecologia dell’ospedale Annunziata.

La donna, originaria di Longobardi, era al sesto mese di gravidanza ed era arrivata una prima volta in ospedale lunedì. Si era presentata al pronto soccorso lamentando dolori addominali, vomito e dissenteria. Dopo le visite di routine, sarebbe stata dimessa: non ci sarebbero state anomalie neppure nel tracciato del battito cardiaco del piccolo che aveva in grembo.

Il nuovo ricovero, poi, mercoledì. Stessi sintomi, ma il quadro sarebbe apparso da subito più complicato. Giovedì sera il decesso: il marito della donna ha presentato una denuncia alla polizia e la procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta, disponendo anche il sequestro della cartella medica e della salma, in attesa dell’autopsia.

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha disposto l’invio degli ispettori.

22 agosto, 2020