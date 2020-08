39enne dispersa a Crema, si cerca il corpo in una cisterna

Giallo di Ferragosto - I cani molecolari avrebbero individuato tracce umane - Il gip dispone la custodia cautelare in carcere per Alessandro Pisani

Crema – Il corpo di Sabrina Beccalli potrebbe essere in una cisterna di liquami a Vergonzana. E’ lì che i cani molecolari avrebbero individuato tracce umane.

I carabinieri sono al lavoro senza sosta da giorni: per svuotare di almeno un metro la cisterna dove gli investigatori suppongono possano esserci i resti di Sabrina potrebbero volerci delle ore.

Della 39enne non si hanno più notizie dal giorno di Ferragosto, quando è sparita nel nulla. Di lei è stata ritrovata l’auto, una Fiat Panda, completamente distrutta dalle fiamme. Al suo interno la carcassa carbonizzata di un cane.

Per la procura di Cremona sarebbe stata uccisa e il suo corpo sarebbe stato distrutto. Ed è con queste accuse che nei giorni scorsi è stato fermato Alessandro Pisani, 45enne amico della donna. Oggi la decisione del gip: nessuna convalida del fermo, ma la custodia cautelare in carcere.

La decisione è arrivata all’indomani dell’interrogatorio di garanzia. In quel colloquio durato circa un’ora e mezzo, Pisani avrebbe ammesso di aver incontrato Sabrina e di essere stato lui a portare la macchina della donna nel luogo in cui è stata ritrovata bruciata, ma si è dichiarato innocente: la donna, stando alla sua versione, sarebbe morta a seguito di un malore.

E a proposito della morte della donna – come si legge nell’ordinanza con cui viene stabilito che resti in carcere – Pasini ha raccontato agli inquirenti che Sabrina è morta “a seguito di un’overdose di cocaina ed eroina e non di un atto violento” nell’appartamento della sua ex convivente. Punto che le indagini del Ris condotte nella casa potrebbero aiutare a chiarire. Anche perché, come riportato da Repubblica, l’ordinanza riporta la testimonianza di una vicina che potrebbe far ipotizzare invece che in quell’appartamento Sabrina sia stata uccisa.

22 agosto, 2020