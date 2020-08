39enne scomparsa, forse suoi i resti carbonizzati in auto

Crema - La nuova ipotesi della procura - Erano stati dei veterinari a dire che appartenevano ad un cane

Crema – Giallo di Crema, forse sono della 39enne Sabrina Beccalli i resti carbonizzati ritrovati nella sua auto.

La donna è scomparsa nel nulla a Ferragosto e, nonostante giorni e giorni di ricerche gli investigatori non sono ancora riusciti a trovare il suo corpo. Oggi la novità arriva direttamente dai pm della procura di Cremona che stanno indagando sul caso: quei resti completamente carbonizzati ritrovati all’interno della Fiat Panda distrutta dalle fiamme nelle campagne di Crema appartengono proprio alla donna.

Una pista che dall’inizio era stata accantonata dagli inquirenti dal momento che erano stato dei veterinari a indicare che i resti appartenevano ad un cane.

Per la morte di Sabrina Beccalli è finito in carcere Alessandro Pasini, 45 anni, accusato di omicidio, distruzione di cadavere e da ieri anche di “crollo di costruzioni”: secondo quanto ricostruito dalla procura avrebbe ucciso la 39enne nell’appartamento di una sua ex e poi avrebbe distrutto il corpo. Prima però avrebbe anche tagliato il tubo del gas della casa per far saltare in aria tutto l’edificio e cancellare possibili prove a suo carico.

28 agosto, 2020