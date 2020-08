39enne scomparsa nel nulla, un fermo per omicidio e distruzione di cadavere

Crema - Si tratterebbe di un amico della donna - Sarebbe stato visto alla guida della Fiat Panda incendiata

Condividi la notizia:











Crema – Della 39enne Sabrina Beccalli non si hanno più notizie da Ferragosto, quando la sua auto è stata ritrovata completamente distrutta dalle fiamme con all’interno la carcassa carbonizzata di un cane. Nonostante lei non avesse alcun animale domestico.

Di lei, nessuna traccia. Mentre proseguono senza sosta le ricerche, un uomo è stato dichiarato in stato di fermo per omicidio e distruzione di cadavere. Si tratterebbe di un amico della donna.

“Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Cremona e del norn – aliquota operativa di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associato alla casa circondariale di Cremona” rendono noto i militari. L’uomo – che sarebbe un amico della 39enne – si sarebbe avvalso finora della facoltà di non rispondere. “Dobbiamo ancora trovare Sabrina, ci sono ancora tante cose da fare” dice il tenente colonnello dei carabinieri Lorenzo Carlo Maria Repetto, spiegando come l’uomo fermato nella notte per la scomparsa della 39enne non abbia dato indicazioni utili per il ritrovamento del cadavere della donna, in quanto si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ad incastrarlo, per gli inquirenti, ci sarebbero le immagini di videosorveglianza: sarebbe stato visto alla guida della Fiat Panda della donna la notte in cui la vettura è stata trovata carbonizzata alle porte di Vergonzana, con il corpo di un cane all’interno.

Condividi la notizia:











19 agosto, 2020