39enne sparisce nel nulla, ritrovata l’auto bruciata

Crema - All'interno la carcassa carbonizzata di un cane

Crema – 39enne scomparsa da due giorni, la sua auto viene ritrovata bruciata nelle campagne di Vergonzana, a Crema. Al suo interno la carcassa carbonizzata di un cane. Peccato che la donna non abbia mai avuto animali domestici.

Dopo la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele di cui non si hanno notizie ormai da due settimane, un altro giallo in questa drammatica estate: quello di Sabrina Beccalli.

Come riporta il Quotidiano nazionale, la 39enne venerdì scorso avrebbe fatto visita al parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali, per comunicargli di aver trovato un lavoro. Una soddisfazione in un momento difficile dal punto di vista economico. Sabato mattina, a Ferragosto, avrebbe accompagnato il figlio di 14 anni da amici, che lo avrebbero portato in piscina ad Antegnate, nel bergamasco. Avrebbe dovuto andarlo a riprendere a mezzogiorno, ma non si è mai presentata.

Nel pomeriggio di ieri è stato deciso di far intervenire i vigili del fuoco e la protezione civile. A Vergonzana è stato allestito un campo base, dove in serata sono arrivati anche droni e fotoelettriche.

17 agosto, 2020