Roma - 21 milioni di persone in viaggio - Il 93% resterà entro i confini nazionali

Roma – 4 italiani su 10 in partenza, al via l’unico weekend da bollino nero dell’estate sulle strade.

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Ixè. In occasione del fine settimana del 7-9 agosto si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una previsione di criticità da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto.

Oltre 21 milioni di italiani si metteranno in auto in queste ore per raggiungere le mete turistiche: a farla da padrone il mare, che resta ancora una delle destinazioni preferite. Anche se tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori di campagna.

Il 93% degli italiani ha deciso di restare dentro i confini nazionali.

7 agosto, 2020