4 morti nelle ultime 24 ore, 259 nuovi casi

Roma – Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono stati registrati 259 nuovi casi. Un numero che porta il totale dei contagi, da inizio emergenza a oggi, a 250mila 825 casi.

In aumento di 2 unità rispetto a ieri il numero delle vittima. Oggi infatti si registrano 4 persone che sono morte a causa del Coronavirus. E così il bilancio totale, da inizio pandemia a oggi, di persone che non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19 è di 35mila 209 casi.

Stabile rispetto a ieri il numero dei dimessi e guariti delle ultime 24 ore. Sono 150 (ieri erano stati 151). Il totale dei guariti sale così a 202mila 248.

Si registrano 46 pazienti in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 12mila 543 persone (+ 88 rispetto a ieri) e sono 779 i ricoverati con sintomi (+16 rispetto a ieri).

L’incremento degli attuali positivi è di 105 unità e il totale degli attuali positivi è così di 13mila 368 casi.

Tre le regioni senza nuovi casi. E sono Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. Il maggiore incremento di casi si registra invece in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32). I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 26mila 432, per un totale di 7milioni 276mila 276 dall’inizio della pandemia.

10 agosto, 2020