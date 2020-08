A 67 anni ottiene il posto fisso, ma lei è già in pensione

Massa Carrara - L'ex professoressa di diritto: "Mi sento presa in giro"

Massa Carrara – Venti anni di precariato e due concorsi visti, ottiene il posto fisso quando è già in pensione.

E’ accaduto a Massa Carrara ad un’ex professoressa di diritto di 67 anni. Dopo una vita dedicata alla scuola, all’insegna del precariato, Paola si è vista recapitare una mail dall’ufficio reclutamento di Massa Carrara: “Siamo lieti di annunciarle la nomina in ruolo” – ovvero quel tanto desiderato posto fisso nell’istituto dove per anni è stata una docente.

“Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera”. I posti che sono stati assegnati in queste settimane, tra cui quello destinato alla donna, dovevano essere dati lo scorso anno ma così non è stato. Il risultato? Oltre alla delusione personale, anche una questione economica: la prof, che nel frattempo ha smesso di lavorare per sopraggiunti limiti di età, divenuta di ruolo avrebbe potuto ottenere una meritata qualifica e un trattamento pensionistico differente.

