Vestiti da Harry Potter scendono in piazza contro la monarchia

Bangkok - I manifestanti: "La famiglia reale come colui che non deve essere nominato"

Bangkok – Ieri sera a Bangkok circa 200 manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la monarchia thailandese, ispirandosi a Harry Potter.

I manifestanti si sono ritrovati nei pressi del monumento per la democrazia, si sono vestiti a tema Harry Potter e hanno portato immagini e cartelloni che ricordano il celebre film. Il loro slogan è stato “Harry Potter contro colui che non si può nominare”, paragonando Voldemort, il cattivo che nella saga non può essere nominato, ai membri della famiglia reale.

Il re della Thailandia gode di una influenza politica e morale enorme. La nuova costituzione della nazione, scritta dai militari, accentra molti poteri nelle mani della monarchia. Secondo la legge thailandese, la condanna per lesa maestà può arrivare fino a 15 anni di reclusione.

“Discutere di questo non è un atto per rovesciare la monarchia, ma per permettere alla monarchia di esistere nella società thailandese nel modo appropriato e legittimo nell’ambito di una monarchia costituzionale e democratica” ha detto Anon Nampa di fronte ai manifestanti.

“Il governo vuole che i giovani manifestanti osservino le leggi in modo che possano continuare a esercitare i loro diritti per far valere le loro richieste e che il paese possa rimanere in pace”, ha affermato Ratchada Thanadirek, portavoce del governo.

4 agosto, 2020