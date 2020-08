75 anni dallo scoppio della bomba atomica su Hiroshima

Giappone - La commemorazione delle vittime della bomba nucleare – Il sindaco della città: "Basta con le minacce contro l'umanità"

Hiroshima – Questa mattina si sono tenute a Hiroshima le commemorazioni del disastro che colpì la città dopo il bombardamento atomico da parte degli statunitensi.

Nel memoriale della pace, nel centro della città, alle 8,15, orario in cui avvenne il bombardamento, si è tenuto un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime. Alla cerimonia era presente il premier giapponese Shinto Abe e rappresentanti di 80 paesi. Per evitare possibili contagi, il numero dei partecipanti è stato ridotto.

Oltre 160 mila persone morirono il 6 agosto 1945 quando dal bombardiere B29 fu sganciata la bomba soprannominata Little boy.

Matsui Kazumi, sindaco di Hiroshima, ha sollecitato nel nazioni di tutto il mondo a mettere da parte le minacce e le ostilità: “Basta con le minacce contro l’umanità”.

6 agosto, 2020