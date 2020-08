7 ragazzi positivi al Covid dopo essere stati in vacanza in Croazia

Brescia - Sono tutti asintomatici e stanno trascorrendo in casa il periodo di quarantena obbligatorio

Brescia – Sette ragazzi bresciani, appena ritornati dalle vacanze in Croazia, sono risultati positivi al Coronavirus.

I ragazzi, che hanno soggiornato nell’isola di Pag, hanno tra i 18 e i 25 anni, tutti asintomatici, sono in quarantena obbligatoria nelle proprie abitazioni.

Al momento non embrano esserci altri ragazzi in vacanza in Croazia. Un gruppo che sarebbe dovuto partire il 21 agosto ha chiesto l’annullamento della prenotazione.

12 agosto, 2020