Viterbo - Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per tutti i rilievi del caso - FOTO

Viterbo – Macchina finisce contro un muro, due feriti.

Intorno alle 16 un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, รจ finita contro un muro in strada Madonnina.

Dopo l’impatto si sarebbe girata e incastrata tra due muri.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, il conducente e il passeggero ma non sarebbero gravi.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

Fotocronaca: Incidente in strada Madonnina

11 agosto, 2020