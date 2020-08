Bimbo di 8 anni arrestato dalla polizia

Florida - Il video fa il giro del web - La madre denuncia la scuola e gli agenti

Florida – Di nuovo nella bufera la polizia americana. Questa volta a far accendere i riflettori un video pubblicato dalla mamma di un bambino di 8 anni che sarebbe stato ammanettato a scuola dagli agenti di Key West.

Arrestato perché accusato di aver dato un pugno all’insegnante durante la pausa pranzo.

A pubblicare la video-denuncia l’avvocato per i diritti civili Ben Crump, legale della famiglia del piccolo, conosciuto anche per aver rappresentato diversi afroamericani in cause contro la polizia dopo il caso di George Floyd. Nelle immagini si vedono gli agenti mettere il bambino con la faccia contro l’armadietto e poi ammanettarlo a fatica a causa dei polsi troppo piccoli.

Secondo quanto emerso, sarebbe affetto da disabilità. L’episodio risalirebbe al 2018, ma la bufera si è scatenata solo oggi, dopo la pubblicazione del filmato.

Le accuse a carico del bambino sono poi cadute perché troppo piccolo, ma la madre, dopo aver visto il video ha messo sotto accusa l’autorità scolastica e la polizia.

12 agosto, 2020