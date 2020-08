Ondata di caldo rovente in Giappone, morte 79 persone dall’inizio del mese

Tokyo - Quasi 7mila i ricoverati a causa di colpi di calore e affaticamento

Tokyo – Ha provocato 79 vittima dall’inizio del mese, l’ondata di caldo rovente che sta investendo il Giappone.

Ieri è stato superato il massimo di 41 gradi nella prefettura di Shizuoka, a sud ovest di Tokyo.

Secondo il governo metropolitano nella capitale negli ultimi nove giorni sono morte 26 persone con più di 70 anni di età, gran parte delle quali all’interno delle loro abitazioni, dove non era presente un condizionatore. L’agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri ha riferito che nella prima settimana di agosto quasi 7.000 persone sono state ricoverate in ospedale a causa di colpi di calore e gli eccessivi affaticamenti dovuti al caldo eccessivo.

Secondo le autorità locali l’ondata di caldo continuerà almeno fino a venerdì sul Giappone occidentale, e fino a giovedì sul versante nord orientale.

18 agosto, 2020