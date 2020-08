Tarquinia - Si è riunito ieri il comitato direttivo di Forza Italia

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Si è riunito ieri il comitato direttivo di Forza Italia Tarquinia sotto la direzione della commissaria politica del partito, Daniela Bordo e alla presenza del presidente del comitato direttivo, Carmelo Messina e del segretario generale, Lorenzo Gara.

Il comitato direttivo ha approvato all’unanimità (19 voti) la campagna tesseramento (71 nuovi iscritti al 31 luglio). Non è stato possibile verificare l’esistenza di vecchi iscritti cui chiedere il rinnovo della tessera).

Il comitato direttivo ha inoltre approvato le linee guida del percorso politico illustrato dalla Commissaria Daniela Bordo e da impostare per il “post pandemia” con riferimento alla soluzione dei problemi principali della città ed in particolare quelli legati alle problematiche ambientali e del ciclo dei rifiuti, della valorizzazione del turismo e dei parchi archeologici, della sanità e della questione ospedaliera, della gioventù e dello sport, della protezione civile e delle iniziative di solidarietà, dell’istruzione e della formazione e dell’agricoltura.

Il comitato direttivo ha convenuto all’unanimità di promuovere una approfondita analisi sulle ragioni dello stato di crisi del Partito che ha portato al “commissariamento” e che si possono identificare già da ora prevalentemente in una logica di potere del vecchio gruppo dirigente.

Per avviare un ricambio di idee e di uomini l’impostazione della attività politica-organizzativa sarà imperniata sui “tavoli di lavoro” tematici aperti a tutti gli iscritti che permetteranno una diffusione della “conoscenza” all’interno di FI delle varie problematiche e di dare maggiore spessore democratico alle decisioni assunte.

Le priorità dei tavoli saranno secondo la seguente elencazione:

1) ambiente e ciclo dei rifiuti (relatore Lorenzo Gara – segretario del Comitato Direttivo e ad interim responsabile Ambiente);

2) sanità e situazione ospedaliera (relatore Salvatore Argiro’);

3) problematiche dello sviluppo del territorio (relatrice Rossana Giannarini);

4) problematiche delle aree archeologiche e del turismo culturale (relatore Emanuele Eutizi);

5) problematiche della protezione civile e della solidarietà (relatore Nicolò Parrino, coadiuvato da Rosalia Graziano e Sabrina Scarafia);

6) Sport, politiche della gioventù,turismo balneare e valorizzazione della gastronomia ( relatore Renzo Renzi, coadiuvato da Emanuele Peretti);

7) edilizia scolastica, istruzione e formazione (relatore Catia Bordo);

8)problematiche dell’agricoltura e valorizzazione prodotti di eccellenza (relatore Roberto Luccioli);

9)politiche della terza età (relatore Bruno Bertolli);

10)questione femminile (relatrice Stefania Romagnol)

11) cultura e pratica del confronto politico (relatore Carmelo Messina, responsabile ad interim ).

Il Commissario Daniela Bordo avrà il diretto controllo della “Organizzazione e Tesseramento” affidata alla responsabilità di Franco Stefani, della amministrazione e della raccolta fondi, dei rapporti con le istituzioni e con i media. Lo staff della Commissaria è composto da Maria Elena Sacconi e da Rossana Brozzetti.

Il presidente del comitato direttivo Carmelo Messina si avvarrà della collaborazione del coordinatore dei Seniores Bruno Bertolli. Lo staff del Segretario Generale Lorenzo Gara è composto da Alessandra Saraga e Massimiliano Spagnolo.

Il comitato direttivo ha convenuto sulla opportunità di considerarsi un “test” sul territorio viterbese e di proporsi come modello organizzativo per la Provincia. In tal senso ha auspicato una visione extracomunale delle attività politiche di partito sia per superare logiche campanilistiche che per ottenere più facilmente finanziamenti allo sviluppo dei vari progetti.

In questa ottica è stata proposta ed approvata la costituzione di un “laboratorio” composto da militanti e personalità indipendenti di Tarquinia, Montalto di Castro, Pescia Romana e di Canino in grado di elaborare strategie di sviluppo per i giovani del territorio utilizzando come modello l’eccellente progetto di “ANUMAN la Foresta delle idee” realizzato dall’on Alessandro Battilocchio. Lo stesso criterio di indipendenza sarà adottato da Forza Italia di Tarquinia nella scelta del Leader candidabile nella competizione amministrativa.

Il comitato direttivo si è compiaciuto dell’entusiasmo e della motivazione riscontrati tra i nuovi iscritti che hanno esplicitamente indicato nella linea politica di Antonio Tajani e Francesco Battistoni il solo modo per esaltare l’autonomia di Forza Italia come centro moderato, cattolico, liberal-democratico e riformista nello schieramento politico italiano e riportare FI ad essere il primo partito a Tarquinia.

Il comitato direttivo ha infine espresso gratitudine a Giulio Marini per aver accettato di dare collaborazione al partito nella definizione della posizione da tenere sul ciclo dei rifiuti in città.

Forza Italia Tarquinia

4 agosto, 2020