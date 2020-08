Viterbo - Provincia - Lina Delle Monache, consigliera delegata alle risorse umane fa il punto della situazione Covid

Viterbo – “In provincia 73 dipendenti lavorano da casa come se fossero in ufficio”. Lina Delle Monache è consigliera provinciale delegata alle risorse umane e nell’ultima seduta ha presentato un monitoraggio della situazione nell’ente, sotto Covid e relative norme di contenimento.

“Nei nostri settori – spiega Delle Monache in 73 lavorano come se fossero in ufficio, da remoto con le medesime mansioni.

Chi è in smart assicura presenza in ufficio due giorni, se non tre a settimana”.

C’è chi invece, per la natura dell’attività svolta, il lavoro in forma agile non l’ha potuto fare.

“I 28 cantonieri e i cinque sorveglianti sono sempre stati in presenta e pronti per le emergenze”, ricorda Delle Monache.

3 agosto, 2020