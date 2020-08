Milano - La vicesindaca Anna Scavuzzo: “Il sacrificio dei martiri come monito per la difesa della libertà di tutti”

Condividi la notizia:











Milano – 76 anni fa la strage di piazzale Loreto. Il 10 agosto 1944 15 partigiani furono fucilati e i loro corpi furono esposti in piazza, come atto di ritorsione a seguito dell’attentato partigiano di viale Abruzzi che uccise sei persone.

Oggi, per la prima manifestazione pubblica dopo la chiusura per l’emergenza Covid, molte persone sono scese in piazza per ricordare questa pagina sanguinosa della storia d’Italia.

Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano, ha chiesto che venga approvato il progetto che prevede la valorizzazione della Loggia dei mercanti, luogo in cui ci sono le lapidi dei partigiani caduti.

Tra le rappresentanze istituzionali, erano presenti Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, e Luca Bressan, vicario episcopale, e Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, che ha ricordato “l’importanza del sacrificio dei martiri come monito e invito per ciascuno di noi e per la difesa della libertà di tutti”.

Condividi la notizia:











10 agosto, 2020