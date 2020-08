“8 ragazzi su 10 di ritorno da Malta positivi, familiari e contatti stretti isolati”

Coronavirus - Gli aggiornamenti dall'unità di crisi della regione - Uno era in vacanza a Trento con la famiglia

Roma – Coronavirus, unità di crisi del Lazio: “Per il cluster Malta, 8 ragazzi positivi su 10”. Sono stati identificati e isolati i contatti stretti, un ragazzo rientrato in anticipo è stato rintracciato a Trento.

“In merito al cluster di Malta: 8 su 10 ragazzi sono casi confermati.

I familiari e gli altri contatti stretti sono stati identificati e messi in isolamento. Sono stati comunicati al Seresmi i voli tra Fiumicino-Malta e i locali frequentati a Malta.

Uno dei ragazzi della comitiva di Malta, che era rientrato a Roma in anticipo il 3 agosto è stato rintracciato a Trento in vacanza con la famiglia. È stato messo in isolamento in albergo”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della regione Lazio.

