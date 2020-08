“A mia figlia e ai suoi amici, tornati dalla Sardegna, hanno negato il tampone a Fiumicino…”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - La lettera di Rosa Maria Cerocchi sull'odissea dei ragazzi rientrati dalle vacanze sabato sera

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo -Spettabile redazione,

vi scrivo per lamentare la caotica situazione in cui versa l’aeroporto di Fiumicino riguardo la presunta obbligatorietà di eseguire tamponi ai rientranti dalla Sardegna.

Ieri sera è rientrata mia figlia insieme a due suoi amici, dopo una settimana di vacanza nella zona di Alghero.

Informati anche attraverso gli organi di stampa delle nuove disposizioni adottate dalla regione Lazio, i ragazzi hanno chiesto al personale tramite e-mail, la possibilità di effettuare il tampone rapido presso l’aeroporto stesso.

Veniva loro risposto testualmente che “i test in aeroporto vengono eseguiti dalle 9 alle 18 secondo disposizioni della Regione Lazio. In alternativa potrai farlo il giorno il giorno dopo in uno dei drive-in allestiti a Roma dalla regione”.

Tornando dopo le 18, sempre il personale aeroportuale precisava che se non si ha la possibilità di andare in uno dei drive-in è eventualmente possibile tornare in aeroporto.

Sicché i ragazzi hanno pernottato a casa di uno di loro e stamane si sono nuovamente recati a Fiumicino, dove, dopo un’attesa di più di un’ora, il personale rifiutava di fare loro i tamponi e, solo in quel momento, precisava che “i tamponi vengono eseguiti ai passeggeri per chi arriva da Croazia, Spagna, Grecia e Malta”.

In questo momento (ieri ndr) si stanno recando all’ospedale di Belcolle dove tutti noi genitori ci auguriamo si pervenga a una soluzione.

Certa che intendiate dare visibilità a questa mia segnalazione semplicemente per pretendere, in un momento di così grande allarme sociale e nel quale viene giustamente richiesta la collaborazione e la prudenza di noi cittadini, di essere in questo almeno aiutati da chi di competenza senza creare queste situazioni di incertezza ed estremo disagio.

Rosa Maria Cerocchi

24 agosto, 2020