Gara "bollente" per il pilota viterbese nella seconda tappa del Mini challenge

Viterbo – (p.p.) – A Misano è Sandrucci show!

Il pilota viterbese torna sul gradino più alto del podio per la seconda tappa del Mini Challenge 2020 a Misano Adriatico. Una gara bollente e non solo per il caldo asfissiante che ha reso tutto più complicato. Sandrucci ha conquistato una bellissima vittoria in gara 1 ed un 14esimo posto in gara 2.

“Partendo dalle prove libere del venerdì – racconta Sandrucci – ho ottenuto il secondo tempo nel primo turno, mentre nel secondo sono risultato il più rapido in pista.

Nelle qualifiche del sabato, ho conquistato invece la pole position davanti a Tramontozzi per poco più di un decimo di secondo.

Sapevo che avrebbe fatto caldo in gara, ma non pensavo fosse così faticoso… Al via di gara 1, sono stato superato da Alcidi, che partiva in terza posizione, ma già prima della fine del primo giro sono riuscito a passare in testa e ad applicare la strategia che più mi piace, quella di effettuare 3/4 giri a ritmo di qualifica per mettere spazio tra me ed i miei avversari e poi gestire le gomme sul finale.

Sono riuscito a portare il vantaggio a 4 secondi e così ho iniziato ad amministrare. Sul finale, ho avuto un momento di crisi, perché si erano bloccati i finestrini chiusi e l’aria dentro la macchina era irrespirabile con la temperatura interna a 55 gradi. Ho fatto davvero fatica a terminare la gara, e posso dire che la vittoria è stata davvero sudata!”.

In gara 2 “sono partito in ottava posizione per via dell’inversione della griglia di partenza rispetto a gara 1.

Nel primo giro, sono entrato in contatto con un altro concorrente e per questo motivo la direzione gara mi ha inflitto 10 secondi di penalità da aggiungere al termine della gara.

Una volta ricevuto la comunicazione dal mio team ho iniziato a girare più veloce che potessi per riacciuffare i primi e cercare di distanziare più possibile chi era dietro di me”.

E’ iniziato così il “Sandrucci show”: “Ho girato costantemente più veloce di tutti e, dalla nona posizione, sono risalito in sei giri fino alla seconda. Ho fatto tantissimi sorpassi, ma nel finale è entrata la safety car che ha ricompattato il gruppo, annullando così tutto il vantaggio che avevo guadagnato.

Ho terminato così in 14esima posizione, guadagnando un punto per il giro più veloce.

Purtroppo, non ci voleva questa battuta di arresto – conclude -, mantengo comunque la leadership nel campionato e proverò a consolidarla nel prossimo appuntamento di Imola in programma il 30 di agosto”.

5 agosto, 2020