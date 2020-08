Aggredita e rapinata in piena notte, il bottino due pacchetti di sigarette

Esquilino - Attimi di terrore per una 21enne romana - Indaga la polizia

Condividi la notizia:











Roma – E’ stata aggredita in piena notte in via Carlo Cattaneo mentre tornava a casa. Strattonata e spinta contro il muro da un uomo che poi avrebbe iniziato a rovistarle nella borsa.

E’ accaduto intorno alle 2 del mattino di lunedì a una 21enne romana, al quartiere Esquilino.

Il ladro, in pochi secondi, la avrebbe immobilizzata contro il muro dopo averla sorpresa alle spalle e avrebbe portato via 50 euro e due pacchetti di sigarette. Un bottino esiguo, che è costato alla giovane però attimi di puro terrore.

La 21enne ha comunque avuto la prontezza di chiamare il numero unico per le emergenze. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato Celio che, ascoltata la testimonianza, hanno iniziato le indagini alla ricerca del ladro.

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020