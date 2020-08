Gli agronomi viterbesi a scuola di qualità

Viterbo - Al via un corso per Lead auditor dei sistemi di gestione

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’ordine dei dottori agronomi e forestali di Viterbo, in collaborazione con Cefas Azienda speciale della Cciaa di Viterbo e con il supporto dell’ente di certificazione Aenor Italia, organizza, prima esperienza a livello nazionale, un corso per Lead auditor dei sistemi di gestione per la qualità (ai sensi della norma Uni En Iso 9001:2015) della durata di 40 ore dal 22 settembre.

La qualità nel settore agroalimentare, e in tutti gli ambiti che vedono coinvolti i dottori agronomi e forestali, è elemento fondante e qualificante l’attività professionale.

La provincia di Viterbo da sempre si è distinta come numero di adesione degli operatori ai sistemi di qualità, garanzia e sicurezza dei prodotti agroalimentari.

Il corso, che qualifica la competenza a valutare i modelli organizzativi adottati dalle aziende, esprime una interessante opportunità professionale ed è il requisito indispensabile per i professionisti che vogliano cimentarsi nel settore della qualità.

All’iniziativa ha immediatamente aderito anche l’organismo di certificazione Bioagricert, inserendo il corso tra le attività formative previste, ed oramai obbligatorie, per i suoi nuovi auditor.

Ordine dei dottori agronomi e forestali di Viterbo

Condividi la notizia:











24 agosto, 2020