“Aiuti per gli animali di persone vulnerabili, volontari in azione anche a Viterbo”

Coronavirus - Progetto di Lav e fondazione Capellino in oltre ventuno città d’Italia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lav e Fondazione Capellino proseguono la loro collaborazione straordinaria per essere al fianco delle persone più vulnerabili e dei loro animali, colpiti in modo particolare dalla crisi economica causata dal Covid-19.

In oltre ventuno città d’Italia, grazie a questa iniziativa comune, che interseca la campagna Lav “Gli animali non sono un lusso” e il progetto della Fondazione Capellino “Companion Animal for Life” – mille tra persone e famiglie in stato di difficoltà economica stanno ricevendo aiuto concreto per i loro animali: oltre 30mila pasti Almo Nature donati da Fondazione Capellino e distribuiti da Lav, con l’obiettivo di scongiurare il rischio di una mancanza di cure adeguate e di abbandoni, fenomeno che si intensifica proprio nei mesi estivi.

Dopo aver raccontato le storie di alcune delle persone aiutate a Verona, Lav e Fondazione Capellino ci portano a Viterbo, con un nuovo video (https://youtu.be/TFpX-EpAVuA) che raccoglie le testimonianze dei volontari Lav, in prima linea in questa iniziativa, e delle persone che hanno ricevuto una fornitura mensile di pasti Almo Nature per i loro animali.

Loredana è una signora di Viterbo e vive con suo figlio, disoccupato. Insieme hanno adottato la piccola Toffee, una dolcissima cagnolina. Nonostante le difficoltà, Loredana non pensa solo alla sua Toffee, ma si occupa anche dei gatti della zona, che nutre e accudisce, fornendo loro ricovero nel suo garage, allestito per l’occorrenza.

Appena fuori Viterbo, le volontarie Lav Simona ed Eleonora, mamma e figlia unite dall’amore e dall’impegno per gli animali, incontrano Angela. Anche lei rimasta senza lavoro, non rinuncia ad accudire i suoi animali, Blanca, stupenda cagnolona, e i sette gatti che vivono con loro.

“Le persone che incontriamo ogni giorno considerano gli animali parte della propria famiglia e per loro sono disposti a sacrifici e rinunce, ma a volte davvero non ce la fanno ad assicurare tutto il necessario – racconta Francesca, volontaria Lav di Viterbo – per questo, il ruolo di un’associazione come Lav, e la collaborazione straordinaria con Almo Nature, che ringraziamo di cuore, sono di vitale importanza. Ne abbiamo riscontro ogni giorno, nelle parole, nei sorrisi e nei ringraziamenti delle persone che riusciamo ad aiutare, e nello sguardo sereno dei loro animali, per noi la soddisfazione più grande!”.

“Come Fondazione Capellino – sottolinea Flavio Dal Zovo, responsabile del progetto Companion Animal For Life – siamo felici di poter collaborare con Lav, che ha colto il significato del nostro agire come conseguenza di un modello filantropico unico al mondo, ovvero di una Fondazione che riceve i propri finanziamenti grazie alle vendite dei prodotti Almo Nature i cui profitti al 100% vanno a finanziare i progetti a favore dei cani, dei gatti e della biodiversità che in questo momento si concretizza nell’aiuto a persone e famiglie in difficoltà”.

4 agosto, 2020