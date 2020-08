Al Phi Beach 21 positivi al Coronavirus

Arzachena - Uno dei locali più in voga della Costa Smeralda - Aveva annunciato ieri la chiusura

Arzachena – 21 positivi al Coronavirus al Phi Beach di Baia Sardinia, uno dei disco club più frequentati della Costa Smeralda.

Il locale ieri aveva annunciato la fine delle attività per quest’estate, dichiarando lo stop alle serate e alla musica. Poi il via ai test su staff e dipendenti: le persone contagiate, individuate tramite tamponi, sono tutte asintomatiche e sono ora sottoposte all’isolamento fiduciario nei loro domicili in Gallura.

Per la maggior parte si tratta di lavoratori non residenti in Sardegna che saranno assistiti dall’Ats durante il loro periodo di isolamento.

28 agosto, 2020