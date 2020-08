Al teatro di Ferento va in scena “In taberna”

Viterbo - Il trio "Cafè Loti" si esibirà l'11 agosto alle 19,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il grande successo di pubblico riscosso alla cavea del Parco della Musica di Roma, per Auditorium Reloaded il 4 agosto, Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon arrivano a Ferento per “Gli appuntamenti al tramonto”, la manifestazione estiva organizzata al Teatro Romano.

Il trio, dal nome “Cafè Loti”, si esibirà nel nuovo progetto dal vivo “In taberna”, come il cd pubblicato dalla storica etichetta indipendente Materiali Sonori, e ruota attorno al concetto della taverna intesa come luogo d’incontro, di convivialità, di scambio di esperienze ed emozioni. Una festa in musica che attraversa il mediterraneo sulle rotte degli antichi viaggiatori con tre modi diversi di raccontare il mediterraneo e le sue tante culture grazie alle tante sonorità degli strumenti utilizzati: Nando Citarella con tammorra, chitarra battente, marranzano e voce, Stefano Saletti oud, bouzouki, lauta, percussioni e voce e Pejman Tadayon, saz, bamtar, oud, percussioni e voce.

I tre, che da anni lavorano all’incontro delle culture che si affacciano sull’antico mare, riproporranno anche la rilettura in chiave popolare dei Carmina Burana medievali con la grande forza espressiva e la profonda anima dei canti del popolo.

Nando Citarella, Stefano Saletti e l’iraniano Pejman Tadayon sono tre tra i più importanti rappresentanti della musica popolare e world del mediterraneo e della penisola persiana: nei loro concerti conducono lo spettatore lungo un percorso immaginario che parte dalla Spagna, si incontra con i troubadours francesi e le cantate popolari di Napoli e del sud d’Italia, incrocia il canto in Sabir, attraversa le antiche vie della seta, la Persia e, poi si trasforma e diventa una musica capace di vivere di nuova luce, di emozionare e trascinare chi l’ascolta.

L’appuntamento è per martedì 11 agosto alle 19,30.

Teatro romano di Ferento

9 agosto, 2020