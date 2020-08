Al via le visite guidate tra storia, archeologia e memoria

Villa San Giovanni in Tuscia - In programma per sabato 22 e domenica 23 agosto

Villa San Giovanni in Tuscia – Riceviamo e pubblichiamo – Un fine settimana alla scoperta del piccolo ma incantevole paese di Villa San Giovanni in Tuscia, tra storia, archeologia e memoria, grazie alle visite guidate gratuite in programma per sabato 22 e domenica 23 agosto.

I due appuntamenti culturali sono promossi e organizzati dal Comune di Villa San Giovanni in Tuscia con il patrocinio della Regione Lazio, nel contesto degli eventi estivi “L’estate delle meraviglie”, e in collaborazione con l’associazione scientifico-culturale “Antiqua Tellus-Centro studi Mons. Simone Medichini”.

Un viaggio a ritroso nel tempo passeggiando nel caratteristico centro storico, un’occasione di conoscenza delle antichità locali ma anche di piacevole intrattenimento.

Attraverso l’illustrazione dei monumenti e la narrazione degli eventi più significativi della storia sangiovannese, si scoprirà che il paese conserva veri e propri “tesori” da valorizzare e far conoscere come meritano: i resti archeologici della villa rustica di età romana (II sec. a.C.-III sec. d.C.), il balneum con i pavimenti in mosaico, il criptoportico, la “torraccia”, la seicentesca chiesetta di Sancta Maria ad Nives recentemente restaurata, che conserva l’antica effige della Madonna con il Bambino, il suo piccolo Antiquarium, la chiesa parrocchiale del XVIII secolo con una pregevole pala d’altare raffigurante la nascita di San Giovanni Battista.

Appuntamenti: sabato 22 Agosto alle 18,30, domenica 23 agosto alle 9,30 con partenza da piazza del Comune. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione all’email: info@comune.villasangiovanniintuscia.vt.it.

Micaela Merlino

18 agosto, 2020