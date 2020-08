Al via il processo per l’attentato a Charlie Hebdo

Parigi - I 14 imputati avrebbero fornito supporto logistico ai fratelli Kouachi e a Amedy Coulibaly

Parigi – Il 2 settembre inizierà il processo nei confronti dei 14 imputati, ritenuti sospettati di aver fornito supporto logistico e strategico agli attentatori di Charlie Hebdo e a Amedy Coulibaly.

Il 7 gennaio 2015 i fratelli Kouachi uccisero 12 persone all’interno della redazione del noto settimanale satirico francese. Coulibaly invece aveva assassinato, tra l’8 e il 9 gennaio, 5 uomini.

3 dei 14 imputati risultano ancora irreperibili perché già qualche giorno prima degli attentati erano scappati in Siria e in Iraq e su di loro pende un mandato di arresto internazionale. Sono accusati di complicità in atti terroristici, di associazione criminale e associazione terroristica. Il procedimento giudiziario verrà videoregistrato.

28 agosto, 2020